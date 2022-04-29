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«Даже мыться страшно»: вода из крана стала пениться и источать едкий запах хлорки

Борис Тимофеев Екатерина Павлова
«Даже мыться страшно»: вода из крана стала пениться и источать едкий запах хлорки
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Фото: Toomas Huik/Postimees

Во вторник на этой неделе жители Локса столкнулись с неприятным явлением в своих домах: в трубы с питьевой водой попала сильно хлорированная вода.

"Люди более трех часов не могли получить объяснения. Только сегодня (в среду - ред.) утром на все наши жалобы ответили, что имела место халатность работников. Это не первый случай халатности данной организации, но сейчас - это перебор во всех отношениях", - пожаловалась Rus.Postimees местная жительница.

Активное обсуждение инцидента шло и в Фейсбук-сообществе, объединяющем жителей Локса. "Вся кухня пропахла хлоркой, вода пенится", "даже мыться страшно", негодуют комментаторы.

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