«Даже мыться страшно»: вода из крана стала пениться и источать едкий запах хлорки

"Люди более трех часов не могли получить объяснения. Только сегодня (в среду - ред.) утром на все наши жалобы ответили, что имела место халатность работников. Это не первый случай халатности данной организации, но сейчас - это перебор во всех отношениях", - пожаловалась Rus.Postimees местная жительница.