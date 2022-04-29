Во вторник на этой неделе жители Локса столкнулись с неприятным явлением в своих домах: в трубы с питьевой водой попала сильно хлорированная вода.
Для подписчиков
«Даже мыться страшно»: вода из крана стала пениться и источать едкий запах хлорки
«Даже мыться страшно»: вода из крана стала пениться и источать едкий запах хлорки
"Люди более трех часов не могли получить объяснения. Только сегодня (в среду - ред.) утром на все наши жалобы ответили, что имела место халатность работников. Это не первый случай халатности данной организации, но сейчас - это перебор во всех отношениях", - пожаловалась Rus.Postimees местная жительница.