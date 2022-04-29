Эстония и Финляндия заключили договор о сотрудничестве по аренде терминала СПГ

В подписанном меморандуме говорится, что совместный проект по обеспечению надежности снабжения газом осуществят максимально быстро, не позднее конца этого года. Планируется арендовать плавучий терминал с возможностью регазификации не менее 30 тераватт-часов в год. Страны будут распределять затраты на терминал пропорционально тому, сколько каждая из них использует газа.

Доставкой терминала будут заниматься эстонский Elering и финский Gasgrid. По планам, терминал будет работать в той стране, где быстрее проложат обслуживающую инфраструктуру, а дальнейшем будет располагаться в порту Инкоо.