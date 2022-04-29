Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля подписали меморандум о взаимопонимании, устанавливающий рамки для создания способности приема сжиженного природного газа в сотрудничестве двух стран.
Эстония и Финляндия заключили договор о сотрудничестве по аренде терминала СПГ
В подписанном меморандуме говорится, что совместный проект по обеспечению надежности снабжения газом осуществят максимально быстро, не позднее конца этого года. Планируется арендовать плавучий терминал с возможностью регазификации не менее 30 тераватт-часов в год. Страны будут распределять затраты на терминал пропорционально тому, сколько каждая из них использует газа.
Доставкой терминала будут заниматься эстонский Elering и финский Gasgrid. По планам, терминал будет работать в той стране, где быстрее проложат обслуживающую инфраструктуру, а дальнейшем будет располагаться в порту Инкоо.
Аас подчеркнул, что доставка плавучего терминала СПГ является временным проектом по обеспечению надежности снабжения. «Сейчас мы занимаемся тем, чтобы уже предстоящей зимой мы смогли справиться без газа российского происхождения. Обстановка на европейском рынке все более непредсказуемая и меняется за считанные дни», - отметил он.