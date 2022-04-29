Нестор: рост цен чудовищен, но жители Эстонии все равно потребляют невероятно много

"Для характеристики мартовского показателя инфляции трудно найти другое слово, кроме как чудовищный. Годовой рост цен на 15,2% больше подходит для описания начала 90-х, а не Эстонии 2022 года. Не лучше были и предыдущие месяцы: в феврале цены выросли в среднем на 12%, а в январе — на 11%", - пишет Нестор.

"Звучит невероятно, но тот факт, что повседневные расходы выросли на 15%, не помешал людям увеличить потребление. В марте этого года оборот розничных компаний вырос как минимум на столь же чудовищные 36%. Даже если вычесть эффект от повышения цен, объем продаж увеличился на 18 процентов", - добавил он.

В марте прошлого года розничная торговля испытывала ограничения в связи с закрытием торговых центров по выходным, но, по оценке Нестора, ни в коем случае нельзя сказать, что продажи в то время были слабыми. В дополнение к невероятным результатам в розничной торговле как минимум такими же темпами рос спрос на различные услуги, ранее сдерживаемый коронавирусом.

И этим противоречия не ограничиваются. Несмотря на сверхбыструю инфляцию и растущее потребление, людям удавалось еще и экономить. "Если посмотреть на статистику центрального банка о том, что происходит на банковских счетах частных лиц, то сбережения домохозяйств в банках росли в последние полгода, как на дрожжах. Конечно, заметным вкладом в это был выход из пенсионных фондов второй ступени это осенью прошлого года, но и без этого рост банковских депозитов можно измерить двузначным процентом", - пишет аналитик.

"Если признаков замедления розничных продаж пока нет, то остатки на банковских счетах на конец марта уже говорят о том, что инфляция начинает показывать зубы. А именно - хотя к концу марта денег на банковских счетах частных лиц по-прежнему было на 13% больше, чем в то же время в 2021 году, месячный рост по сравнению с февралем этого года практически стремился к нулю - 0,04%. Если бы дальнейший рост депозитов был столь же скромным, рост «в годовом исчислении» ограничился бы всего 0,5 процента, - продолжает Нестор. - Конечно, на базе одного месяца нельзя утверждать, что такая ситуация сохранится. После снятия пенсионных накоплений осенью прошлого года остаток на счетах в октябре и ноябре упал почти на процент. В недавнем прошлом можно найти и другие месяцы, когда накоплений на счетах оседало несколько меньше или остаток на счетах вообще падал. Но откуда-то деньги должны поступать".

"Если уменьшение суммы денег на счете за счет инфляции гарантировано, то ключевым вопросом становится то, как быстро они будут прирастать, другими словами, насколько быстрым будет рост заработной платы в этом году? Департамент статистики сведет официальные данные роста заработной платы за первый квартал только к концу мая. Тем не менее, предварительную информацию можно получить из данных Налогового департамента, свидетельствующих о том, что рост был мощным, и, по-видимому, по сравнению с концом прошлого года рост заработной платы ускорился еще больше, превысив отметку в 8%", - указал Нестор.