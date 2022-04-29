Полиция зарегистрировала около 240 случаев использования оправдывающей агрессию символики

Это преимущественно нанесенные на здания символ Z или враждебные лозунги, а также тревожащее использование георгиевской ленты.

Ситуации преимущественно урегулировали вербально, но полиции также пришлось возбудить более 30 дел о проступке по статьям о нарушении публичного порядка, преступлениях против собственности и осквернении памяти мертвых.