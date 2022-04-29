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Полиция зарегистрировала около 240 случаев использования оправдывающей агрессию символики

BNS
Полиция зарегистрировала около 240 случаев использования оправдывающей агрессию символики
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Враждебная символика.
Враждебная символика. Фото: Sander Ilvest

Департамент полиции и погранохраны с начала войны зарегистрировал около 240 случаев использования оправдывающей агрессию символики.

Это преимущественно нанесенные на здания символ Z или враждебные лозунги, а также тревожащее использование георгиевской ленты.

Ситуации преимущественно урегулировали вербально, но полиции также пришлось возбудить более 30 дел о проступке по статьям о нарушении публичного порядка, преступлениях против собственности и осквернении памяти мертвых.

«Эстония — мирное государство, поддерживающей агрессию символике здесь не место. Эти символы покрыты кровью невинных украинцев», - написал департамент полиции и погранохраны в социальных сетях.

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