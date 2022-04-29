Департамент полиции и погранохраны с начала войны зарегистрировал около 240 случаев использования оправдывающей агрессию символики.
Полиция зарегистрировала около 240 случаев использования оправдывающей агрессию символики
Полиция зарегистрировала около 240 случаев использования оправдывающей агрессию символики
Это преимущественно нанесенные на здания символ Z или враждебные лозунги, а также тревожащее использование георгиевской ленты.
Ситуации преимущественно урегулировали вербально, но полиции также пришлось возбудить более 30 дел о проступке по статьям о нарушении публичного порядка, преступлениях против собственности и осквернении памяти мертвых.
«Эстония — мирное государство, поддерживающей агрессию символике здесь не место. Эти символы покрыты кровью невинных украинцев», - написал департамент полиции и погранохраны в социальных сетях.
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