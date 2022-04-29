Пт, 29.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Осквернивший Бронзового солдата Александр Васильев выставил журналиста за дверь

Тарво Мадсен
Осквернивший Бронзового солдата Александр Васильев выставил журналиста за дверь
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Александр Томас Васильев. Фото из видео.
Александр Томас Васильев. Фото из видео. Фото: Tairo Lutter

31-летний Александр Васильев, две недели назад повредивший красную звезду на груди Бронзового солдата, вчера не захотел давать комментарии Postimees и выпроводил журналиста из помещения своей компании.

Член Рийгикогу Виктор Васильев (Центристская партия) сказал, что поздно вечером 12 апреля на Воинском кладбище в Таллинне повредил орден на скульптуре Бронзового солдата его сын Александр. Postimees с целью взять комментарий отправился на поиски Александра Васильева, который до этого времени не попадал в поле зрения общественности, в принадлежащую ему компанию, которая работает в одном коммерческом здании в Тонди.

По данным e-krediidiinfo, на самом деле там зарегистрировано две компании Васильева: KW Meistrid и Harbour AR. На улице Тонди выяснилось, что в здании работает много компаний, но у одной двери бросился в глаза указатель, что то, что мы ищем, находится на третьем этаже.

Ключевые слова
Наверх