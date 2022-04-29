31-летний Александр Васильев, две недели назад повредивший красную звезду на груди Бронзового солдата, вчера не захотел давать комментарии Postimees и выпроводил журналиста из помещения своей компании.
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Осквернивший Бронзового солдата Александр Васильев выставил журналиста за дверь
Осквернивший Бронзового солдата Александр Васильев выставил журналиста за дверь
Член Рийгикогу Виктор Васильев (Центристская партия) сказал, что поздно вечером 12 апреля на Воинском кладбище в Таллинне повредил орден на скульптуре Бронзового солдата его сын Александр. Postimees с целью взять комментарий отправился на поиски Александра Васильева, который до этого времени не попадал в поле зрения общественности, в принадлежащую ему компанию, которая работает в одном коммерческом здании в Тонди.
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