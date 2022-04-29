Осквернивший Бронзового солдата Александр Васильев выставил журналиста за дверь

Член Рийгикогу Виктор Васильев (Центристская партия) сказал, что поздно вечером 12 апреля на Воинском кладбище в Таллинне повредил орден на скульптуре Бронзового солдата его сын Александр. Postimees с целью взять комментарий отправился на поиски Александра Васильева, который до этого времени не попадал в поле зрения общественности, в принадлежащую ему компанию, которая работает в одном коммерческом здании в Тонди.