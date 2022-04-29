Производитель заверяет: дефицита рапсового масла в Эстонии не будет

Директор по HoReCa и розничным продажам Olivia Микк Йохансон заявил в ответ на появившиеся в последние дни слухи об исчезновении из магазинов растительного масла, что и партнерам, и потребителям не стоит беспокоиться о доступности продуктов Olivia.

"Паниковать никому не нужно. Все запланированные количества в наличии на складах. Мы выполняем все соглашения в обещанных объемах, как сегодня, так и завтра и в отдаленном будущем. Потребитель может чувствовать себя совершенно спокойно — отечественная продукция Olivia продолжит поступать в магазины", — сказал Йохансон.

Комментируя тот факт, что несколько крупных розничных сетей решили среди прочего временно ограничить продажу масла для жарки и что ходили разговоры о дефиците растительного масла и росте цен на него, Йохансон сказал:

«Как было объяснено, мы гарантируем доступность продуктов Olivia всем договорным клиентов в прежнем объеме».