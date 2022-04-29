«Нас избивали и унижали». Истории украинцев, насильно вывезенных в Россию

Но прежде, чем российская сторона отпустила гражданских украинцев, стороны обменялись военнопленными.

Владимир говорит, что ему трудно описать свои чувства от пережитого, но он хочет, чтобы весь мир услышал его историю.

Он хочет донести, что истории о насильственном удержании украинцев в России - стопроцентная правда.

В тюрьме он слышал, что в соседней камере находились ребята с Чернобыльской АЭС.

Он не может сказать, кто именно, но на данный момент общеизвестно, что бесследно исчезли 169 бойцов Национальной гвардии Украины, охранявшие объект.

После того как станцию оккупировали российские военные, гвардейцев несколько недель держали в помещении на территории АЭС, а далее о них ничего не известно.

Комната, в которой содержали украинских гвардейцев, охранявших Чернобыльскую АЭС Фото: BBC News

Валерий Семенов, один из инженеров АЭС, говорит, что, уходя с территории Чернобыля в конце марта, российские военные увезли гвардейцев с собой.

В соседней деревне живет семья одного из них. Мы не раскрываем их имена из соображений безопасности.

Супруга гвардейца рассказала, что муж позвонил ей в день вторжения российской армии и велел уезжать из деревни.

Она увезла их маленького сына и своих родителей во Львов.

С 24 февраля по 9 марта муж отвечал на ее звонки, говорил, что с ним и с его сослуживцами все в порядке и просил не волноваться.

Потом на станции возникли проблемы с электроэнергией и мобильный мужа больше не отвечал.

Потом ей удалось еще несколько раз поговорить с ним по стационарной линии. В последний раз она слышала его голос 31 марта, в тот день, когда всю охрану АЭС насильно увезли в неизвестном направлении.

"Он сказал, что физически чувствует себя нормально, но эмоционально ему очень тяжело. По его голосу я поняла, что он очень обеспокоен", - рассказывает женщина.

Сын постоянно спрашивает о папе. Она говорит, что папа на работе, но ребенок напуган. Он боится, что мама тоже исчезнет, и ходит с ней повсюду - на работу, в магазин.

Глава МВД Украины подтвердил ей, что ее муж насильно удерживается в России, и все, чего она хочет, - увидеть его живым.

Она рассказывает, что они женаты уже шесть с половиной лет, и он всегда и во всем ее поддерживал. И свою работу он тоже любил.

Би-би-си поговорила с десятками семей тех, кто был взят в заложники российской армией. Домой вернулись лишь единицы. Судьба большинства по-прежнему не известна.

Юлия Паевска - парамедик. Как рассказал нам ее муж Вадим, она работала в Мариуполе, помогала эвакуировать раненых солдат и мирных жителей, и 14 марта была захвачена российскими военными.

Вадим узнал о том, где находится его жена, из пропагандистского сюжета на одном из российских каналов. В сюжете прокремлевские журналисты рассказывали, что украинцы уезжают в Россию по доброй воле.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова называет это чудовищной ложью.

По ее словам, установлены личности по меньшей мере шести тысяч гражданских лиц, депортированных в Россию. В российских СМИ говорят, что в страну приехало около миллиона украинцев.

Известны случаи, когда детей разлучали с родителями, говорит Венедиктова. И практически все, кому удалось вернуться домой в рамках обмена пленными, говорят, что их подвергали издевательствам и избиениям.