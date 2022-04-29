Суд в Латвии предписал разблокировать несколько российских телеканалов

Он пообещал, что НСЭСМИ обжалует это решение суда.

Решение о блокировке этих каналов было принято НСЭСМИ в начале марта, поскольку предприятие, связанное с российской компанией "Gazprom Media Holding", находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Аболиньш указывает, что, по мнению суда, программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", не угрожают латвийскому информационному пространству, а факт санкций OFAC ни о чем не говорит, сообщает агентство BNS.