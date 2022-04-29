Суд принял решение вернуть в информационное пространство Латвии российские телеканалы "ТНТ - Комеди", "TNT4 International", "Friday International" ("Пятница"), "Телеканал КХЛ" и "TNT Music", сообщил в Twitter в пятницу председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш.
Суд в Латвии предписал разблокировать несколько российских телеканалов
Он пообещал, что НСЭСМИ обжалует это решение суда.
Решение о блокировке этих каналов было принято НСЭСМИ в начале марта, поскольку предприятие, связанное с российской компанией "Gazprom Media Holding", находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Аболиньш указывает, что, по мнению суда, программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", не угрожают латвийскому информационному пространству, а факт санкций OFAC ни о чем не говорит, сообщает агентство BNS.
7 марта НСЭСМИ приняла решение исключить из списка программ, ретранслируемых в Латвии, 18 российских телеканалов - "THT - Комеди", "ТНТ 4", "THT4 International", "ТНТ", "THT Music", "FRIDAY International" ("Пятница"), "Телеканал КХЛ", "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", "Zee TV".