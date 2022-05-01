Семейный врач: выгорание — это не диагноз болезни, это диагноз состояния

Семейный врач Сергей Саади объяснил, что в международной классификации диагнозов есть такое понятие, как выгорание, но одно не относится к диагнозу болезни, а относится к диагнозу медицинских состояний: «Выгорание определяется, как состояние невозможности справиться с большим объемом работы. Семейные врачи такой диагноз ставят редко, чаще всего используется специальный код, указывающий на психическое состояние».

Какие симптомы присущи выгоранию и куда бежать, если силы кончились, жизнь не мила, а работа ничего, кроме отвращения не вызывает? На этот и многие другие вопросы ответили герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 2 мая, в 20.30. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.