В новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 2 мая, в 20.30, темой обсуждения стала работа на износ и профессиональное выгорание. Почему профессионалы, фанатично любящие свое дело, однажды понимают, что больше не могут делать то, что делали прежде? Что такое выгорание?
Семейный врач: выгорание — это не диагноз болезни, это диагноз состояния
Семейный врач Сергей Саади объяснил, что в международной классификации диагнозов есть такое понятие, как выгорание, но одно не относится к диагнозу болезни, а относится к диагнозу медицинских состояний: «Выгорание определяется, как состояние невозможности справиться с большим объемом работы. Семейные врачи такой диагноз ставят редко, чаще всего используется специальный код, указывающий на психическое состояние».
Какие симптомы присущи выгоранию и куда бежать, если силы кончились, жизнь не мила, а работа ничего, кроме отвращения не вызывает? На этот и многие другие вопросы ответили герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 2 мая, в 20.30. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.