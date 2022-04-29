Эстонские турфирмы: дела идут хорошо, дешевых турпакетов больше нет

Руководитель отдела по связям с производителями Estravel Катрин Самлик сказала Postimees, что интерес эстонцев к путешествиям начинает достигать допандемического уровня. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в четыре раза. Рост продаж отчасти связаан с тем, что выросла средняя цена как авиабилета, так и путевки на человека», — сказал Самлик.

Менеджер по маркетингу Go Travel Кяди Пупарт добавила, что билеты на весенние поездки практически распроданы. «Продажи путевок летнего сезона также идут очень хорошо. Также начинают восстанавливаться предпродажи на осень и зиму», — сказала Пупарт.

В то же время, по словам Самлик, найти места на весенние поездок можно даже в последний момент, если проявить немного гибкости в плане как направления, так и дат. Однако, по ее словам, дешевых горящих турпакетов больше нет.

По словам Пупарт, цены на поездки также выросли, и путешествовать по утопически дешевым ценам уже невозможно. «В последнее время очень много спрашивают именно пятизвездочных отелей и питания по системе «все включено», что делает поездку дороже», — пояснила она.

По словам Самлик, сложно определить целевую группу клиентов - путешествовать хотят молодежь, семьи с детьми, пенсионеры, семейные пары, одинокие путешественники и группы друзей.

Средний авиабилет, купленный через Estravel, стоит около 400 евро. «Цена пакетного тура зависит от многих составляющих, прежде всего от выбранного отеля и дополнительных услуг. По нашей статистике это около 750 евро на пассажира. Однако в этом году эти цифры, вероятно, еще больше увеличатся в свете общего роста цен на топливо и энергию», — сказала Самлик.

Самыми популярными летними направлениями Estravel на протяжении многих лет для чартерных рейсов являются Турция, Болгария, острова Греции, Испания, Италия, Португалия и Черногория. Покупаются и городские поездки- здесь интерес представляют Вена, Париж, Берлин, Рим, Барселона, Малага, Лондон, Краков и другие.

Менеджер по маркетингу Go Travel сказала, что среднестатистический эстонец больше всего любит Турцию, греческие острова и Египет. «Подавляющее большинство путешествует с семьей и детьми, но все больше и больше в первоначальном запросе интересуются отелями только для взрослых».

Самлик отметила, что 23% пассажиров их турбюро предпочитают направления, где вакцинный паспорт не требуется. «Вероятно, это точно совпадает с процентом непривитого взрослого населения Эстонии», — сказала она.