Танель Кийк: кризисы превратились в рутину, я не нахожусь на грани выгорания

Министр здоровья и труда Танель Кийк с первого дня работы на этом посту находится в состоянии постоянной борьбы с кризисами: аптечная реформа, пандемия, кризис с беженцами. Как он справляется? «Нагрузка была ожидаемой, однако, кризисов действительно оказалось очень много. Да, я был готов к работе по вечерам, встречам по выходным, но, к сожалению, количество кризисов оказалось очень большим. Удивительно, но последние два года возникло привыкание и негативные кризисы уже, к сожалению, стали рутиной», - поделился личным опытом министр.

Он уверен, что не находится на грани выгорания, поскольку дает себе возможность отдохнуть и проветриться: спорт, общение с семьей и детьми, простые прогулки по вечерам.