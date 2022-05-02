В новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 2 мая, в 20.30, темой обсуждения стала работа на износ и профессиональное выгорание.
Танель Кийк: кризисы превратились в рутину, я не нахожусь на грани выгорания
Министр здоровья и труда Танель Кийк с первого дня работы на этом посту находится в состоянии постоянной борьбы с кризисами: аптечная реформа, пандемия, кризис с беженцами. Как он справляется? «Нагрузка была ожидаемой, однако, кризисов действительно оказалось очень много. Да, я был готов к работе по вечерам, встречам по выходным, но, к сожалению, количество кризисов оказалось очень большим. Удивительно, но последние два года возникло привыкание и негативные кризисы уже, к сожалению, стали рутиной», - поделился личным опытом министр.
Он уверен, что не находится на грани выгорания, поскольку дает себе возможность отдохнуть и проветриться: спорт, общение с семьей и детьми, простые прогулки по вечерам.
Что еще можно сделать для себя и своего организма, чтобы не довести себя до выгорания в состоянии постоянного стресса и бесконечного рабочего дня? На этот и другие вопросы постарались ответить герои и эксперты передачи «Своя правда, который выйдет в эфир в понедельник, 2 мая, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.