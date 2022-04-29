Производство воды "Боржоми" из-за санкций приостановлено

Согласно пресс-релизу компании, она находится в сложной ситуации с момента начала боевых действий на Украине. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам.

Непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого IDS Borjomi Georgia лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

Менеджмент компании выразил надежду, что "в ближайшее время ситуация улучшится и у нас будет возможность возобновить работу".

IDS Borjomi Georgia ведет свою историю с 2002 года. Она экспортировала свою продукцию в более чем 40 стран мира.