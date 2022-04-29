Силламяэ готовится к сокращениям людей и урезаниям расходов

Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.

«В 2007-2009 годах мы были на грани, но такого, как сейчас, конечно, не было», - рассказывает директор по маркетингу Силламяэского порта Андрей Биров, показывая на большое скопление контейнеров возле одного из причалов.

«Раньше был дефицит контейнеров, а теперь их девать некуда, потому что нет торговли между Западом и Россией».