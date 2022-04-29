ГРАФИКИ ⟩ Посмотрите, кто из чиновников заработал в прошлом году больше всех!

Самую высокую месячную зарплату получает генеральный директор Транспортного департамента Кайдо Падар, который также возглавил рейтинг общего дохода чиновников.

В прошлом году Кайдо Падар заработал 101 250 евро. Это на 25 с лишним тысяч евро больше, чем заработала за год премьер-министр Кая Каллас, занявшая лишь 11-ю строчку в рейтинге.

И это еще при том, что доход Кайдо Падара уменьшился на целых 42 655 евро по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на 1 апреля Падар также получал самую высокую зарплату — 7500 евро в месяц. Его заработная плата не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Среди чиновников местных самоуправлений в прошлом году больше всех - 83 378 евро - заработала городской канцлер Таллинна Кайри Вахер. Ее суммарный доход в прошлом году был на 19 277 евро больше, чем годом ранее.