ФОТО ⟩ В центре города мотоциклист попал в ДТП: автомобиль не уступил дорогу

Авария произошла на пересечении улиц Лайя и Пости. По предварительным данным, автомобиль Toyota двигался по улице Пости в сторону улицы Лайя, а мотоцикл двигался по главной дороге в сторону центра города. Судя по повреждениям автомобиля, водитель не уступил дорогу мотоциклу на главной дороге, и последний въехал в машину сбоку. По словам водителя машины, мотоциклист появился неожиданно.

ДТП в Раквере. Фото: Marianne Loorents

ДТП. Фото: Marianne Loorents

В автомобиле в момент аварии находились три человека - пассажира, сидевшего рядом с водителем, на скорой доставили в больницу.

Наиболее тяжелые травмы в аварии получил мотоциклист, которого также госпитализировали.

На место ДТП прибыли две машины скорой помощи и спасатели, поскольку без их помощи поврежденную дверь автомобиля открыть не удавалось.

