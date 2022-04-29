Сеэдер: рост рейтинга реформистов лишил их чувства реальности

«Вдобавок к Рийгикогу, теперь планируется переехать дорожным катком и президента», - приводит Postimees слова Сеэдера.

По оценке Сеэдера, коалиция не может игнорировать противоречия с Законом об иностранцах, на которые ссылались как фракция "Отечества", так и разъяснение президента вкупе с его решением не провозглашать закон.

"Наши объяснения основывались не на эмоциях, а на аргументированных и проанализированных взглядах. Противоречия с Конституцией и правилами работы Рийгикогу следует разрешать, а не прибегать к политике дорожного катка для наезда на Рийгикогу и президента", - сказал Сеэдер.

По его словам, позиция премьер-министра Кая Каллас о том, что коалиция примет закон без изменений, свидетельствует о высокомерии коалиции.

«Правительство не осознает своей ответственности в управлении страной. Подъем рейтинга Партии реформ лишил их чувства реальности. В Эстонии не однопартийное правительство, а парламентская демократия. Таким настроем коалиция оказывает себе медвежью услугу, потому что закон, скорее всего, дойдет до Госсуда, и вопросы, связанные с беженцами войны, затянутся на неопределенный срок», — заявил председатель «Отечества».

Он повторил, что война в Украине не должна использоваться для продавливания внутриполитической повестки дня. «Поправки к Закону об иностранцах разрушат нынешние принципы миграционной политики Эстонии. В проект внесен ряд поправок, которые не касаются украинских военных беженцев, а поощряют иммиграцию из третьих стран. По сути, под прикрытием войны делается попытка отказаться от нынешней миграционной политики Эстонии. Вместо таких шагов в первую очередь должны решаться вопросы, касающиеся военных беженцев», — раскритиковал Сеэдер.