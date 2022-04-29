Торговая сеть: рост цен на эти продукты питания составляет 20% и более

Сегодня Евростат опубликовал статистику, согласно которой рост цен в Эстонии в апреле достиг 19%. В этом столетии Эстония еще не видела таких мощных показателей инфляции.

Рост цен отразился и на продуктах питания, и Кристьян Андерсон рассказывает о том, какие группы продуктов питания больше всего пострадали от роста цен:

"Что касается темпов роста цен на продовольствие, то сегодня можно с уверенностью сказать, что они находятся на исторически высоком уровне. Рост цен на энергоносители и агрессия России в Украине только ужесточили размах и угол роста.

Рост цен сегодня затрагивает уже все свежие продукты питания. Более умеренный рост цен - примерно на 10% - касается мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей и хлебобулочных изделий.

Повышение на 20% распространяется на яйца, бакалею, а также растительное масло. Красная рыба и кофе стали дороже на треть и даже больше".

Андерсон добавляет, что во всех товарных группах при росте цен на 10 и более процентов сложно сохранить уровень объемов продаж за аналогичный период прошлого года. Это означает, что в результате роста цен потребители стали более осторожными.

Основные наблюдения по количеству посетителей: магазины посещались больше, чем год назад, но второй месяц подряд средняя корзина несколько ниже. В то время как умеренное повышение цен, как правило, увеличивает стоимость корзины для покупок, в текущих условиях быстрого роста покупатели корректируют свое покупательское поведение и кладут в корзину несколько меньше товаров.

Андерсон отмечает, что процентные сравнения являются ежегодными и здесь нужно учитывать то, что происходило в то же время в прошлом году: в марте-апреле возможности торговли и питания в Эстонии были ограничены. Часть потребления продуктовых магазинов теперь вернулась в рестораны.