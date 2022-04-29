Компании Tallink пришлось смириться с крупнейшим в истории квартальным убытком

Результатом стал самый большой квартальный убыток в истории судоходного концерна — 40 миллионов евро. Год назад убыток Tallink за первый квартал составил 34,4 миллиона евро.

«Первый квартал исторически является для нас низким сезоном, и годы коронапандемии не являются исключением, скорее ситуация с пандемией и ограничения на поездки в последние годы оказывали еще более негативное влияние на наши финансовые результаты в и без того сложном квартале. В этом году ситуация еще больше усугубляется разразившейся в Украине войной, которая вызвала значительный рост цен и подорвала доверие клиентов к путешествиям», — прокомментировал финансовые результаты первого квартала председатель правления Tallink Пааво Ныгене.

«Весь прогресс, которого нам удалось добиться за счет увеличения количества пассажиров и улучшения результатов продаж, был нивелирован огромным ростом цен на топливо», — добавил он.

Готовы к высокому сезону

По словам главы компании, фирма предприняла ряд шагов для сокращения убытков, таких как временная швартовка некоторых судов в январе и феврале. В низкий сезон несколько судов также прошли техобслуживание и ремонт. «Это также означает, что наши cуда сейчас, к высокому сезону, находятся в отличном техническом состоянии, — подтвердил Ныгене.

«Все эти шаги в обычный год были бы признаком того, что мы хорошо подготовлены к весенне-летнему сезону, который начинается во второй половине апреля, но в контексте нынешней войны в Украине и глобального кризиса безопасности мы понимаем, что нам нужно работать еще больше и еще напряженнее, чтобы продержаться в изменившейся экономической ситуации», — сказал он.

Магазины заработали много денег

Оборот Tallink в первом квартале почти удвоился и составил 106,1 млн евро. Доходы от продажи билетов, а также продаж в магазинах и магазинах, в том числе наземных, увеличились в несколько раз. Оборот от перевозки грузов увеличился на пятую часть, так как ограничения, вызванные пандемией, относительно мало повлияли на грузопотоки. Если количество пассажиров в первом квартале увеличилось в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом, то объем грузовых перевозок - на 20 процентов.

Если мы посмотрим на доходы по географическим сегментам, т.е. различным направлениям судоходных линий , то доходы наиболее важных маршрутов, т.е. эстонско-финского и шведско-финского маршрутов, выросли соответственно на 67 и 154 процента. Убытки на эстонско-шведских маршрутах составили 6,8 млн евро.