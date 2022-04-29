У стран Балтии - избыток Covid-вакцин. Премьеры обратились в Еврокомиссию

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что государства-члены сталкиваются с новым вызовом, а именно с перепроизводством и избыточным распределением вакцин. Вакцины поставляются в страны Балтии и другие страны-члены без учета снижения спроса. Это создает давление не только на логистические сети и складское хозяйство, но и на бюджет", - говорится в обращении.

В письме премьер-министры проинформировали главу Еврокомиссии о том, что ситуация еще более осложняется по причине все более короткого срока действия поставляемых вакцин. По их словам, в некоторых случаях срок действия полученных вакцин уже наполовину истек.

Подчеркивается, что государства-члены должны "совместно работать над поиском решений, позволяющих избежать крупной пустой траты вакцин и финансовых потерь для национальных бюджетов".

Балтийские страны предлагают комиссии начать переговоры с производителями вакцин об изменении или дополнении соглашений о предварительной закупке в пользу государств-членов.

Премьер-министры напомнили, что на последнем заседании совета по занятости, социальной политике, здравоохранению и делам потребителей в Брюсселе многие министры призвали к предпринять действия.

Премьер-министры предлагают продлить период поставки вакцин с возможностью заказа вакцин в соответствии с фактическими национальными потребностями, а также обеспечить, чтобы государства-члены могли получать адаптированные вакцины, как только они станут доступны.

Также предлагается предоставить государствам-членам право перераспределять, приостанавливать или полностью прекращать поставки вакцин с коротким сроком действия в зависимости от национальной потребности в этих вакцинах, а также заменять их другими лекарственными препаратами производителя.

В качестве одной из мер в запросе упоминается возможное внедрение механизма, который позволит Управлению по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагированию на них выкупать вакцины у государств-членов, хранящихся в государствах-членах, для удовлетворения все еще не удовлетворенных мировых потребностей.