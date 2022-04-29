Экс-первая ракетка мира Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы

Победитель шести турниров «Большого шлема» обвиняется в том, что сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам.

54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка 3 млн фунтов.