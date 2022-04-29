Президент Карис: чем лучше каждый подготовлен к кризису, тем сильнее мы как государство

В пятницу Карис созвал заседание совета по государственной обороне, посвященное внутренней безопасности и защите населения, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента. На последовавшей за заседанием пресс-конференции глава государства подчеркнул, что чем лучше каждый человек будет подготовлен к различным кризисам, тем сильнее мы как государство.

В центре внимания совета по гособороне были внутренняяя безопасность, защита населения и стратегические коммуникации.

"Война России в Украине сделала европейскую безопасность хрупкой. Военной угрозы для Эстонии нет, но наша задача - быть готовыми к любому развитию событий, - сказал Карис. - Для государства и местных самоуправлений такая готовность к кризисам различной степени тяжести означает также готовность к оповещению об опасностях, подготовленность убежищ, работы по спасению в случае обвалов, безопасность границ, медицину катастроф и многое другое. У каждого из нас есть своя роль в случае, если произойдет кризис. Тогда это просто стало известно нам. Не всем нужно вступать в Кайтселийт - важна и забота о своих близких. Важно также и то, что у тебя есть запасы на лучай кризиса и ты можешь справиться с ситуацией, не становясь нуждающимся в помощи».

После заседания совета по гособороне президент Карис на пресс-конференции обратился ко всему народу Эстонии: «Поминать и чтить память жертв Второй мировой войны – это само собой разумеется для многих семей, родителям которых, бабушкам и дедушкам, прадедам и прабабушкам эта война причинила боль. Однако поминовение жертв войны никому не должно причинять боль».

По словам главы государства, это означает не вести себя так и не использовать те символы, что могли бы служить оправданием или выражегием поддержки начатой Россией войны в Украине. «Это стало бы оскорбительным для защищающей свою свободу Украины и задело бы за живое души многих эстонцев», — сказал Карис, выразив надежду, что все люди в Эстонии в своем поведении и впредь проявят такт и понимание, чтобы память о жертвах Второй мировой войны никому не причинила боли.

Глава государства сказал, что единство в нынешнем кризисе безопасности является прочной основой будущего Эстонии, и эстонский народ умеет относиться друг к другу с уважением и сохрнаять единство. «Пожалуйста, давайте позаботимся об этом и в ближайшие недели и месяцы. Это моя просьба ко всем людям Эстонии, независимо от их родного языка, национальности или политических взглядов», — сказал глава государства.