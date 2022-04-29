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В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка, кандидатка в сборную страны

rus.postimees.ee
В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка, кандидатка в сборную страны
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Алина Перегудова
Алина Перегудова Фото: "Фейсбук" Мариупольского городского совета

В результате обстрела со стороны армии РФ, в Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины Алина Перегудова и ее мать, сообщает UNIAN со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета в Фейсбуке.

«Вместе с Алиной российские солдаты убили в Мариуполе ее мать. Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших. Вечная память! Никогда не простим!", - сказано в сообщении.

Управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации также выразило соболезнование в связи со смертью юной спортсменки.

"Российский агрессор продолжает убивать украинцев в развязанной ими страшной войне. Еще одной жертвой путинских войск стала перспективная спортсменка Донецкой области Алина Перегудова, погибшая от вражеских снарядов в Мариуполе.

Добавим, что в 2021 году на национальном чемпионате по тяжелой атлетике Алина завоевала золотые награды.

Ранее УНИАН сообщал, что в войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.

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