В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка, кандидатка в сборную страны

«Вместе с Алиной российские солдаты убили в Мариуполе ее мать. Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших. Вечная память! Никогда не простим!", - сказано в сообщении.

Управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации также выразило соболезнование в связи со смертью юной спортсменки.

"Российский агрессор продолжает убивать украинцев в развязанной ими страшной войне. Еще одной жертвой путинских войск стала перспективная спортсменка Донецкой области Алина Перегудова, погибшая от вражеских снарядов в Мариуполе.

Добавим, что в 2021 году на национальном чемпионате по тяжелой атлетике Алина завоевала золотые награды.