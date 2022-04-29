В результате обстрела со стороны армии РФ, в Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины Алина Перегудова и ее мать, сообщает UNIAN со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета в Фейсбуке.
В Мариуполе погибла 14-летняя спортсменка, кандидатка в сборную страны
«Вместе с Алиной российские солдаты убили в Мариуполе ее мать. Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших. Вечная память! Никогда не простим!", - сказано в сообщении.
Управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации также выразило соболезнование в связи со смертью юной спортсменки.
"Российский агрессор продолжает убивать украинцев в развязанной ими страшной войне. Еще одной жертвой путинских войск стала перспективная спортсменка Донецкой области Алина Перегудова, погибшая от вражеских снарядов в Мариуполе.
Добавим, что в 2021 году на национальном чемпионате по тяжелой атлетике Алина завоевала золотые награды.
Ранее УНИАН сообщал, что в войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.