РЕЦЕНЗИЯ ⟩ Случайный человек в литературе

Запечатлеть его со всей присущей ему атмосферой сладострастия и сумбура, искусственности и, одновременно, колоссальной жизненности не удалось ни одному художнику. Этот город нельзя перенести на бумагу или фотопленку, невозможно нарисовать его красками или снять про него фильм, уловив при этом все его подлинное величие, потому что он получается другим, чересчур выдуманным и конфетным. Поэтому многим так и не удается его покорить. Чтобы стать его частью, надо уничтожить в себе прошлое и принести себя ему в жертву. Нью-Йорк можно и нужно любить, но нельзя ему открыто транслировать свою любовь» (39) и так далее[5].

Это яркий пример надуманного пафоса, воплощенного в странном, доходящим до нелепости наборе слов. Что общего у «сладострастия», «сумбура», «искусственности» и какой-то «колоссальной жизненности»? Только то, что эти слова звучат загадочно – почти мистически – но никак Нью-Йорк не характеризуют. О мелочах типа неграмотного употребления местоимений – кто же там получается «чересчур выдуманным и конфетным», город или фильм? – можно упомянуть лишь вскользь, потому что дальше Прозоров заявляет о невозможности покорить Нью-Йорк.

А затем ни с того ни с сего дает читателю совет, как «стать частью» города на Гудзоне: для этого необходимо произвести над собой какие-то странные операции, о значении которых читатель пусть догадается сам. Отмечу лишь, что во фразе «уничтожить в себе прошлое и принести себя ему в жертву» местоимение «ему» указывает на «прошлое», а не на Нью-Йорк. Те же, кто сумел-таки принести себя в жертву прошлому, ни в коем случае не должны «транслировать свою любовь» – интересно, как нынче это делают, по радио, по телевидению или по веб-камере?

Кстати, о любви и ее трансляции. Нельзя не отметить страсть Прозорова к описаниям секса. Она настолько сильна, что порой кажется, будто наш писатель занимается sex sells: то и дело вводит пикантные сцены, чтобы повысить внимание к низкокачественному литературному продукту. Стоит, впрочем, обратиться к любой из таких сцен, как станет ясно, что заинтересовать они могут разве что учредителей премии Bad Sex in Fiction Award (выдается за худшее описание секса).

Вот герои той же повести «Ди-трейн» курят кальян и уже готовы совокупиться, а дальше: «Дым, гуляющий под потолком, краем глаза наблюдал: прыщавый парень, будто набрав в себя побольше воздуха, приблизился к девушке. Потом дым услышал звук поцелуя, небрежный и громкий. В ход пошли руки, переплетаясь, царапая друг друга. На пол упали серый свитер, джинсы, черные носки, розовые носки, белая футболка из коттона. Все это перемешалось в одну большую кучу.