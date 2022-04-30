Эксперт: за десять лет квартиры подорожали даже в Нарве

Средняя цена квадратного метра, согласно статистике данных о проданных квартирах, больше всего, в четыре раза, выросла в Рапла, где в первом квартале этого года она составила 1211 евро. Уровень цен в Пыльва, Йыгева и Хаапсалу вырос за десятилетие более чем в три раза.

«В то время как предыдущий ценовой бум наблюдался исключительно в нескольких крупных городах, нынешний постепенный рост стоимости жилья затронул и небольшие населенные пункты», — подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

«Это – следствие строительства качественных новых квартир за пределами Таллинна и Тарту, где это происходило во время предыдущего бума», — отметил он.

Город Рапла одним из первых дал застройщикам понять, что спрос на качественные новые квартиры есть и в небольших городах. «Первый, построенный за много лет новый многоквартирный дом поднял среднюю стоимость квартир в два раза, но квартиры раскупались быстро, — отметил Саксинг. — Это подтвердило, что крайне низкий уровень цен был не проблемой спроса, а проблемой предложения — если у человека есть возможность переехать из квартиры в старом изношенном панельном доме, он это сделает».