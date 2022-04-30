Фото ⟩ В заброшенном доме девочка упала в подвал и оказалась зажата между бетонными блоками

По данным СМИ, девочка была пьяна и ее доставили в больницу. Там ей оказали первую помощь и отправили на домашнее лечение. Дом, в котором произошел несчастный случай, стоит недостроенным уже несколько десятков лет. Ни соседи, ни волостные власти не знают, кому он вообще может принадлежать, и волостная управа начала процедуру по объявлению недвижимости бесхозной, чтобы забрать участок.