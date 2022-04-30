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Фото ⟩ В заброшенном доме девочка упала в подвал и оказалась зажата между бетонными блоками

Марко Суурмяги / Sakala
В заброшенном доме девочка упала в подвал и оказалась зажата между бетонными блоками
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Стены дома в граффити.
Стены дома в граффити. Фото: Elmo Riig

В заброшенном здании, которое давно сделали местом сбора местные подростки, 13-летняя девочка в среду, 27 апреля, вечером провалилась в подвал и застряла между бетонными блоками. На помощь пострадавшей прибыли спасатели и скорая помощь.

По данным СМИ, девочка была пьяна и ее доставили в больницу. Там ей оказали первую помощь и отправили на домашнее лечение. Дом, в котором произошел несчастный случай, стоит недостроенным уже несколько десятков лет. Ни соседи, ни волостные власти не знают, кому он вообще может принадлежать, и волостная управа начала процедуру по объявлению недвижимости бесхозной, чтобы забрать участок.

Поскольку нет владельца, нет и человека, который позаботился бы о том, чтобы пустые окна и двери здания были надежно заколочены досками и чтобы туда не могли попасть посторонние.

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