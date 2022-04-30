Мастер по тату из Польши Мачей Хенчак однажды купил в маленькой тайской деревне чайник за одно евро. Вы думаете, он только и делал, что пил из него чай? Ничего подобного! Он построил себе дом в форме этого чайника, пишет Kodu.
Фото ⟩ Как мастер по тату купил в Таиланде чайник, и что из этого вышло
Известный в польше татуировщик Хенчак построил дом в форме чайника недалеко от города Быдгощ. Изданию PAP он сказал, что у него чайник ассоциируется с теплом и семьей: «Я подумал, что если мне когда-нибудь придется строить дом, он должен быть особенным».
Хенчак сказал, что купил вдохновивший его чайник в 2004 году, вскоре после того, как на Таиланд обрушилось разрушительное цунами. Через год он посетил музей Сальвадора Дали в Испании. «Тогда я подумал, какой причудливой может быть архитектура», — рассказал он. Так ему пришла в голову идея построить дом в форме своего любимого чайника.
На строительство дома ушло время, но сейчас он почти готов. Хенчак и его невеста Дженифер хотят открыть там тату-салон и начать организовывать мастер-классы по необычным проектам.