Фото ⟩ Как мастер по тату купил в Таиланде чайник, и что из этого вышло

Известный в польше татуировщик Хенчак построил дом в форме чайника недалеко от города Быдгощ. Изданию PAP он сказал, что у него чайник ассоциируется с теплом и семьей: «Я подумал, что если мне когда-нибудь придется строить дом, он должен быть особенным».

Дом-чайник. Фото: EPA/Tytus Zmijewski/Scanpix

Хенчак сказал, что купил вдохновивший его чайник в 2004 году, вскоре после того, как на Таиланд обрушилось разрушительное цунами. Через год он посетил музей Сальвадора Дали в Испании. «Тогда я подумал, какой причудливой может быть архитектура», — рассказал он. Так ему пришла в голову идея построить дом в форме своего любимого чайника.

Дом-чайник и его создатель. Фото: EPA/Tytus Zmijewski/Scanpix