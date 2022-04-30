Паника в супермаркетах и ​​крики «запертого» населения. Как борются с новой вспышкой Covid-19 в Китае?

Власти китайской столицы приказали всем 3,45 миллиона человек, которые живут и работают в районе Чаоян, сдавать тесты на Covid-19 три раза в неделю. Власти предупредили, что вирус "тайно" распространялся по городу примерно за неделю до того, как был обнаружен.

Опасения по поводу строгого локдауна, связанного с Covid-19, привели к паническим закупкам в магазинах Пекина в понедельник, 25 апреля.

Фото: AFP/Scanpix

Полицейские, одетые в защитную одежду, патрулируют улицы, перекрывают дороги и призывают пешеходов разойтись по домам.

Китай уже давно пытается сдержать новую волну Covid-19 в своем крупнейшем городе Шанхае, который уже несколько недель практически полностью закрыт. В понедельник, 25 апреля, в городе был зарегистрирован 51 новый случай смерти от Covid-19.

Приказ властей Пекина о массовом тестировании и предупреждения о "мрачной" ситуации в столице привели к очередям в супермаркетах. Люди спешат запастись предметами первой необходимости, такими как овощи, свежее мясо, лапша быстрого приготовления и туалетная бумага. Жители Пекина уже знают о том, что несколько недель назад Шанхай оказался в похожей ситуации, сообщают СМИ.

Узнав про приказ о проведении массовых проверок на Covid-19, житель Пекина Чжао в понедельник, 25 апреля, вышел из продуктового магазина с несколькими сумками для покупок.

31-летний мужчина сказал агентству новостей AFP, что хочет убедиться, что у его маленького ребенка достаточно еды, если семья будет вынуждена оставаться дома "узниками".

"Взрослые могут выжить несколько дней, а дети - нет", - сказал Чжао агентству.

VIDEO: Beijing residents rush for groceries as Covid cases rise.



On Sunday, Beijing warned of a "grim" situation. The harsh lockdowns and mass testing of China's strict zero-Covid policy is taking a heavy toll on public morale and businesses in the world's second largest economy pic.twitter.com/qRtrd62G2X — AFP News Agency (@AFP) April 25, 2022

Другая посетительница супермаркета рассказала СМИ, что беспокоится, потому что "все может случиться, как в Шанхае".

"Люди волнуются... все скупают товар, и мы беспокоимся, что продукты могут закончиться", - сказала 48-летняя жительница района Чаоян. Она призналась AFP, что ее семья приготовила запас еды примерно на неделю.

Шанхай ранее сообщал о трудностях с обеспечением свежими продуктами людей, запертых по домам, в то же время пациенты сообщали о трудностях с доступом к медицинской помощи, не связанной с ковидом.

Видеоролики, опубликованные в интернете в середине апреля, привлекли большое внимание зрителей. На записи было видно, как жители Шанхая, которых на несколько недель "закрыли" дома, истерически кричали из окон.

Видео: Жители Шанхая истерически кричат

shanghai residents mad as hell, can’t take it anymore.



china’s zero covid policy getting dangerous. pic.twitter.com/ZwFVXtlKzw — ian bremmer (@ianbremmer) April 10, 2022