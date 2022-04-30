В Сети спорят: в каких населенных пунктах неподалеку от Таллинна можно купить квартиру и жить припеваючи

В социальной сети Reddit эстонцы обсудили населенные пункты, расположенные недалеко от столицы. Были отмечены их сильные и слабые стороны. По поводу некоторых мнения разделились диаметрально.

Пользователь Alllnamesweretakenn указывает на Куусалу как на потенциальное место для жизни: «В Куусалу есть два хороших магазина (Coop и Grossi) и небольшой строительный магазин. Фитнес-центр с бассейном и тренажерным залом. Необязательно ехать в город для посещения поликлиники, лечения зубов и решения мелких бытовых проблем. Есть автосервис. Ласнамяэ находится примерно в получасе езды. Поскольку Куусалу - скорее сельская местность, я думаю, что здесь красивее и приятнее», — пишет он.

Упоминается и Маарду, но Projix считает, что жить там не годится — там нет ни нормального торгового центра, ни нормального строительного магазина, ни Bolt, ни CityBee. «В принципе, нужно постоянно ездить в Таллинн. Если ты найдешь работу там (в Маарду), это, наверное, не так уж и плохо, но если ты не можешь работать из дома и тебе придется ездить на работу в Таллинн, это довольно бессмысленно», — говорит участник обсуждения, добавляя, поскольку его жена оттуда родом, опыта с Маарду у него достаточно.

Пользователь Caniid тоже не в восторге от Маарду: «К сожалению, о Маарду все говорят, что вода там по-прежнему ужасная, а TempTrans ездит на своих таратайках 50 минут до центра Таллина», — пишет он и предлагает вместо этого посмотреть в сторону Саку. «Электричка идет из Таллинна около 30 минут. 15-20 минут на машине. Рядом строительный магазин и торговый центр», — пишет он.

Однако не у всех такое негативное отношение к Маарду, например, kaugeksj2i считает, что район частных домов в Маарду - нормальное место. Miilu777 пишет, что Маарду даже лучше Ласнамяэ. «Дома меньше и не такие громоздкие. У меня самого есть воспоминания из детства, как я проводил летние каникулы на улице Авар. Многие слышали о том, что происходило в Маарду или Копли 20-30 лет назад, и думают, что там до сих пор так же».

Еще одно подходящее место для жизни — Лоо. Пользователь Idkwhattosay81818 пишет: «Я жил в Лоо много лет, и теперь там так прекрасно, что шутки о птичьей фабрике просто неуместны. На автобусе можно быстро добраться до города, даже пешком можно дойти - всего-то три километра. Время от времени появляется новая застройка, но все старые многоквартирные дома также реновированы. Река, небольшой пляж, магазины, много велосипедных дорожек во все стороны, и за полем сразу виден Таллинн».