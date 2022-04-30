Фото: маклер продает дом впридачу с бывшим мужем, который живет там по договору найма

Недавно разведенная американка Кристель Болл хочет продать один из своих домов в Панама-Сити. К недвижимости прилагается ее бывший муж Ричард, который, по словам Кристель, готов заниматься обслуживанием дома и при новых хозяевах. Пути Кристель и Ричарда разошлись после семи лет совместной жизни, но пара остается хорошими друзьями.

В рекламном объявлении о продаже дома Кристель заявляет, что Ричард - мужчина мечты, супермен в полном расцвете сил и к тому же отличный повар. По сообщению New York Post, такую рекламу недвижимости несколько раз удаляли, так как подобная практика продаж не соответствует закону. Однако Кристель утверждает, что это далеко не первый случай продажи дома, в котором продолжает жить арендатор.