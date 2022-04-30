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Фото: маклер продает дом впридачу с бывшим мужем, который живет там по договору найма

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Фото: маклер продает дом впридачу с бывшим мужем, который живет там по договору найма
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Бывший муж маклера, 54-летний Ричард.
Бывший муж маклера, 54-летний Ричард. Фото: Crystal Ball / SWNS/Scanpix

Маклер Кристель Болл, проживающая во Флориде, США, продает дом, арендованный ее бывшим мужем. По словам Кристель, ее бывший - золотой арендатор, не чурающийся любой тяжелой работы, пишет Kodu.

Недавно разведенная американка Кристель Болл хочет продать один из своих домов в Панама-Сити. К недвижимости прилагается ее бывший муж Ричард, который, по словам Кристель, готов заниматься обслуживанием дома и при новых хозяевах. Пути Кристель и Ричарда разошлись после семи лет совместной жизни, но пара остается хорошими друзьями.

54-летний Ричард готов помогать по хозяйству новым жильцам.
54-летний Ричард готов помогать по хозяйству новым жильцам. Фото: Crystal Ball / SWNS/Scanpix

В рекламном объявлении о продаже дома Кристель заявляет, что Ричард - мужчина мечты, супермен в полном расцвете сил и к тому же отличный повар. По сообщению New York Post, такую рекламу недвижимости несколько раз удаляли, так как подобная практика продаж не соответствует закону. Однако Кристель утверждает, что это далеко не первый случай продажи дома, в котором продолжает жить арендатор.

Ричард и Кристель сейчас - деловые партнеры. У них есть общая дочь.
Ричард и Кристель сейчас - деловые партнеры. У них есть общая дочь. Фото: Crystal Ball / SWNS/Scanpix

Скандальное объявление о продаже недвижимости получило на удивление положительные отзывы. Особого внимания удостоились фотографии, сопровождающие рекламу, на которых бывший муж маклера непринужденно позирует в разных комнатах.

Кристель и Ричард надеются, что с помощью таких фото им удастся продать дом с большой выгодой. 
Кристель и Ричард надеются, что с помощью таких фото им удастся продать дом с большой выгодой. Фото: Crystal Ball / SWNS/Scanpix
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