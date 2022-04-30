Количество случаев протечек труб в домах растет, страдают квартиры соседей

По словам руководителя подразделения предупреждения ущербов Союза страховых обществ Юлли Рейметс, количество протечек труб за последние пять лет возросло в два раза.

«Часто разрушение труб обусловлено изменениями давления, ошибками при строительстве, усталостным разрушением и пагубным воздействием внешней среды, например, постоянной влажностью или замерзанием. Основной причиной протечек металлических труб является коррозия, то есть ржавление», – сказала Рейметс.​

Рейметс предупредила что в случае позднего обнаружения протечки трубы повреждения могут быть весьма значительными. «Их можно предотвратить благодаря обслуживанию и периодическому осмотру трубопровода. Если трубы не видны, обнаруживать протечки на ранней стадии помогают детекторы утечки воды», – объяснила Рейметс.

В прошлом году в 30 жилых домах сумма ущерба от протечек труб составила более 20 тысяч евро. Средняя сумма ущерба, обусловленного протечкой трубы, составила 1 740 евро.

По словам руководителя подразделения страхования от всех рисков Swedbank Лийны Лакс, при заключении договора страхования жилья разумно предусматривать также страхование ответственности, которое покрывает ущерб, нанесенный соседям.

«В прошлом году примерно 40 процентов страховых случаев, охватываемых предоставляемым Swedbank страхованием жилья, были связаны с водой. Ущерб, связанный с водой, как правило, заметен, поскольку при его возникновении часто страдает также жилье соседей нижних этажей. Сумма самого большого ущерба, в случае которого пострадали как застрахованная квартира и находившиеся в ней вещи, так и имущество соседей, составила примерно 31 600 евро», – сказала Лакс.

Девять процентов произошедших в домах страховых случаев были обусловлены бурей или иной силой природы. Вследствие столкновений или ударов здания пострадали в пяти процентах случаев. Неисправности, связанные с электричеством, обусловили четыре процента, а пожары, кражи со взломом и вандализм – три процента страховых случаев. Наибольшие разрушения принесли пожары.