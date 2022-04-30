Комитет ООН вновь посоветовал Эстонии решить проблему безгражданства

Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе организации.

В нем отмечается, что несмотря на сокращение числа лиц без гражданства в 2021 году в Эстонии все еще оставалось 7139 человек с неопределенным гражданством. Комитет рекомендует Эстонии продолжать усилия по выявлению таких людей и оказанию им помощи в получении гражданства. Он также просит Эстонию принять национальный план по искоренению безгражданства.

Комитет также вновь выразил свою обеспокоенность по поводу Пенитенциарного кодекса Эстонии, который не полностью соответствует Конвенции в части запрета расистских организаций и запрета на распространение идей, основанных на расовой ненависти.

Комитет рекомендует Эстонии внести изменения в свое законодательство, чтобы оно полностью соответствовало Конвенции, и обеспечить, чтобы наказание за разжигание ненависти соответствовало тяжести правонарушений.