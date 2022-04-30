По словам Зеленского, мирные переговоры с Россией могут скоро прекратиться

«Риски, того, что все переговоры с Россией будут полностью приостановлены, очень высоки. И это именно из-за тех ужасных последствий, которые оставляет Россия, где бы она ни находилась. Мы видели всевозможные зверства в освобожденных районах. Похоже, у них есть руководство по убийствам», - сказал глава государства.

Зеленский признал, что неважно, сколько и куда пошлет Россия своих переговорщиков, окончательное решение все равно будет принимать президент Владимир Путин. По этой причине действительно эффективными могут быть только переговоры между двумя главами государств.

«Если они что-то пообещают, я не поверю в это. Они сначала обещают, а потом всё равно что-то идет не так. Один раз, второй раз, третий… Это показывает, что у них всё решает один человек. И поэтому выполняются только прямые договоренности. Я в это верю, и это мое окончательное понимание всего этого процесса», - подчеркнул Зеленский.