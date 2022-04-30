Фото ⟩ Волна взломов гаражей: полиция призывает к бдительности

Стражи порядка просят людей осмотреть свои гаражи, которые находятся в этом районе, и обязательно обратиться в полицию при наличии признаков взлома.

Из-за взломов полиция уделяет больше внимания передвигающимся в этом районе автомобилям и людям, а также просит граждан сообщать полицейским, если будет замечено что-то подозрительное. Полиция также просит поделиться информацией тех, кто в последние дни замечал у гаражей подозрительные передвижения или автомобили. Поделиться информацией можно по телефону 112 или по адресу электронной почты kristi.rist@politsei.ee.

Через четверть часа после появления публикации на портале Virumaa Teataja к гаражам пришла пожилая дама, которая прочитала в статье о призыве полиции. Ее гаражный замок был цел. «В прошлом году взломали гараж, сын поставил новый замок», — рассказала она.

Замок в гараже Сергея тоже был цел, но дверь в соседний бокс уже была взломана. Сергей рассказал, что накануне вечером знакомый сообщил в социальных сетях о взломах. По его словам, недавно были взломаны и три гаража в Винни. Сергей сказал, что стиральную машину в Винни не забрали, а также оставили нетронутой тару на около ста евро. Тем не менее, забрали проволоку. По словам Сергея, в гаражи на улице Соосерва могли пробраться молодые воры металла.

Но один владелец гаража рассказал, что взломы связаны с приватизацией земли. А именно, один бизнесмен хочет получить землю под двумя рядами гаражей и мог заказать взломы, чтобы повлиять на владельцев. На улице Соосерва почти 80 гаражей в два ряда. На горке также есть гаражи. В пользу версии мужчины говорит тот факт, что около пары сотен гаражей на горке не были взломаны.

Мати был рад, что на этот раз его гараж остался нетронутым. Однако несколько лет назад в него пробрались через крышу. «Мне пришлось делать новую крышу», — сказал он.