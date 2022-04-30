Сб, 30.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Сегодня около Таллиннского горхолла проходит рыбный фестиваль

Уве Гнадентейх
Сегодня около Таллиннского горхолла проходит рыбный фестиваль
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Рыбный рынок
Рыбный рынок Фото: Tairo Lutter

Сегодня, 30 апреля, В Таллиннском рыбном порту в рамках Общеэстонского дня открытых рыбных портов проходит рыбный фестиваль, сообщает Postimees.

Рыбные фестивали проходят два раза в год – весной и осенью. На Рыбном рынке, находящемся в Таллиннском рыбном порту, представлен широкий ассортимент товаров, и здесь можно купить всё необходимое для приготовления вкусного рыбного блюда.

«Здесь можно приобрести свежую и копченую рыбу, маринады, а также различные морепродукты. На рыбном рынке можно купить и другие необходимые продукты для приготовления блюд – зелень, овощи, свежевыжатый сок и хлеб. Также будут предлагаться горячие блюда. Дождь не помешает проведению мероприятия. Нет плохой погоды, есть неправильная одежда!», - сказала изданию Pealinn директор Таллиннских рынков Керсти Оттесон.

В 12.00 начнет выступать группа Nedsaja Küla Band, получившая титул «Народная группа» и завоевавшая несколько «Золотых пластинок». Ведущим вечера будет Вейго Каарет.

В Общеэстонский день открытых рыбных портов можно будет познакомиться с портами и рыболовной культурой. В рыбных портах можно будет отведать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбные продукты, а также принять участие в семейном мероприятии.

В каждом порту будет своя программа, и мероприятия найдутся для всей семьи. В портах будут присутствовать ихтиологи и повара рыбных блюд. На месте можно будет принять участие в мастерских и сходить в рыбное кафе. Посетителей развлекут прогулки на лодках и музыкальные коллективы, дети смогут посетить мастер-классы по рыболовству и научный театр.

Ключевые слова
Наверх