Сегодня около Таллиннского горхолла проходит рыбный фестиваль

Рыбные фестивали проходят два раза в год – весной и осенью. На Рыбном рынке, находящемся в Таллиннском рыбном порту, представлен широкий ассортимент товаров, и здесь можно купить всё необходимое для приготовления вкусного рыбного блюда.

«Здесь можно приобрести свежую и копченую рыбу, маринады, а также различные морепродукты. На рыбном рынке можно купить и другие необходимые продукты для приготовления блюд – зелень, овощи, свежевыжатый сок и хлеб. Также будут предлагаться горячие блюда. Дождь не помешает проведению мероприятия. Нет плохой погоды, есть неправильная одежда!», - сказала изданию Pealinn директор Таллиннских рынков Керсти Оттесон.

В 12.00 начнет выступать группа Nedsaja Küla Band, получившая титул «Народная группа» и завоевавшая несколько «Золотых пластинок». Ведущим вечера будет Вейго Каарет.

В Общеэстонский день открытых рыбных портов можно будет познакомиться с портами и рыболовной культурой. В рыбных портах можно будет отведать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбные продукты, а также принять участие в семейном мероприятии.