Фото ⟩ Центр, который помог сотням украинских беженцев, прекращает оказывать массовую помощь

«Единственное, чего я не делала, так это не вела счет, — ответила руководитель центра Пирет Хальенд на вопрос Lõuna-Eesti Postimees, сколько украинцев получили помощь от центра за последние два месяца. - Несколько сотен человек обратились сюда за помощью, но есть около 30 активных человек, имена и истории которых я знаю».

Одежда, как запасенная ранее, так и принесенная людьми после 25 февраля, требовалась в больших количествах. «Например, у нас на складе было 150 коробок летней одежды, осталось только пять коробок», — сказала Хальенд. Правда, значительное количество пожертвованной одежды было в таком состоянии, что эта одежда направилась прямо в мусорное ведро.

Центр Saagu Parem начал собирать необходимые для украинских беженцев вещи на следующий день после начала войны, в понедельник исполнилось два месяца с того момента. Чтобы отблагодарить волонтеров за их вклад, в понедельник вечером в центре был накрыт стол, был вариант черниговского борща и съеден торт, приготовленный женщиной из Бучи. О музыкальном представлении позаботились дети фольклорного лагеря Варсту.