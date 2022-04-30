Ассар Паулус, которого СМИ называют одним из влиятельнейших представителей преступного мира Эстонии, подал в суд иск против Вируской тюрьмы, передает rus.err.ee.
Ассар Паулус хочет отсудить у Вируской тюрьмы 6000 евро
Ассар Паулус хочет отсудить у Вируской тюрьмы 6000 евро
В нем он требует от тюрьмы возмещения нематериального ущерба в размере 6000 евро.
Тартуский административный суд, в который поступила жалоба, примет по ней решение 1 сентября.
"Истец требует компенсации за нематериальный ущерб, понесенный в результате пребывания в одиночной камере", - прокомментировала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского административного суда Аннетт Крейтсманн.
В апреле этого года Харьюский уездный суд приговорил Паулуса к 10 годам лишения свободы по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов.
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