Ассар Паулус хочет отсудить у Вируской тюрьмы 6000 евро

В нем он требует от тюрьмы возмещения нематериального ущерба в размере 6000 евро.

Тартуский административный суд, в который поступила жалоба, примет по ней решение 1 сентября.

"Истец требует компенсации за нематериальный ущерб, понесенный в результате пребывания в одиночной камере", - прокомментировала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского административного суда Аннетт Крейтсманн.