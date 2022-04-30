США с помощью виз пытаются лишить Путина ведущих ученых

По сведениям агентства, Белый дом уже включил в последний дополнительный запрос к Конгрессу предложение об отмене правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы в США, должны иметь действующего работодателя, передает DW.

Это будет распространяться на российских граждан, которые получили степень магистра или доктора в области науки, технологии, инженерии или математики в США или за границей.

Переманивание российских специалистов

В частности, администрация Байдена намерена облегчить переезд в США россиянам, имеющим опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.

Представитель Совета национальной безопасности США подтвердил, что "эти усилия направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы президента Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США".

Согласно планам, данная программа будет действовать в течение четырех лет.

Российские специалисты покидают страну

Российские специалисты начали покидать страну после российского вторжения в Украину 24 февраля. Экономист университета Чикаго Константин Сонин 7 марта сообщил, что за предшествовавшие 10 дней Россию покинули более 200 тысяч человек. Он отметил, что страна не знала такого "трагического исхода" на протяжении целого века.