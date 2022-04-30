Коронавирус выявлен у 276 жителей Эстонии, скончался один человек

29 человек (50 процентов) из пациентов с тяжелой формой COVID-19 не вакцинированы, а у 29 человек (50 процентов) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения госпитализированы в среднем 0,4 вакцинированных в день, а на 100 000 не вакцинированного населения госпитализированы в среднем 1,2 невакцинированных в день.

За сутки в больницах открыли 17 новых историй болезни. За последние семь дней госпитализировано в среднем 6,9 пациента с симптомами COVID-19 в день.

За минувшие сутки скончался один человек - 82-летний мужчина. Он был вакцинирован.

За минувшие сутки проанализировали 2159 результатов тестов, позитивный результат дали 276 тестов. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 23 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения — в среднем 19 невакцинированных в день.