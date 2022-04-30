Фото ⟩ Инцидент на детской площадке: ребенка ударило током, опасность по-прежнему не устранена

Любопытство манило детей к щиту и раньше. Фото: Erakogu

Ульви, мать 13-летнего мальчика, рассказала, что трое ее сыновей — 13, 8 и 4 лет — в пятницу около четырех часов вечера пошли играть на детскую площадку. Там же есть заброшенный многоквартирный дом с электрощитом.

«Дети рассказали, что они уже несколько дней сами открывали и закрывали его. Вчера дверца щита была открыта нараспашку и мой старший сын решил, что включит электричество в старом доме. Он схватился обеими руками и получил удар током. В этом щите 3x250 ампер. Оттуда могут получать электричество три дома», — сказала Ульви.

По словам матери мальчика, удар током длился минимум десять секунд или более, после чего ребенок пришел домой на своих двоих. «На нем были тонкие смарт-перчатки. Вероятно, они спасли ему жизнь. Благодаря им он убрал руки со щита».

Ульви сама позвонила в Центр тревоги и, по ее словам, скорая к ним ехала долго. Мальчика для проверки состояния сердца доставили в больницу, откуда сегодня в полдень его выписали, но у него ожоги на пальцах, и он не может смотреть наверх из-за болей в спине.

Подход к щиту ограничили лентой, но он по-прежнему открыт. Фото: Erakogu

«Причина, по которой я хочу рассказать об этом, заключается в том, что этот щит так и не был закрыт! Его окружили лентой и дети вечером ходили туда поглазеть».

«Таких щитов сегодня быть не должно, тем более на детской площадке! Не было бы на ребенке перчаток, у меня бы уже не было сына... Например, схватился бы восьмилетний, все бы не обошлось бы тем, что он ушел оттуда на своих ногах, - рассуждает Ульви.

Пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил, что описанный выше заслуживающий сожаления инцидент действительно имел место.