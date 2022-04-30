AirBaltic берет в аренду один самолет украинской национальной авиакомпании

По словам пресс-секретаря airBaltic Алисе Бетхере, с 1 мая самолет и его экипаж будут выполнять рейсы по маршрутам airBaltic.

Генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс говорит, что Ukraine International Airlines являются надежным долгосрочным партнером airBaltic. Он подчеркивает: сейчас очень тяжелое время для народа Украины и национальной авиакомпании страны. Путем краткосрочной аренды ее самолета airBaltic также обеспечивает работой сотрудников Ukraine International Airlines.

Вице-президент по продажам Ukraine International Airlines Сергей Фоменко поблагодарил airBaltic за выраженное доверие своей компании, которая была выбрана как гарант обеспечения мощностей airBaltic на условиях аренды с полным спектром услуг (ACMI).

Фоменко подчеркивает, что это особенно важно сейчас, когда авиакомпания временно не может выполнять рейсы на Украину и с Украины. Он заверяет, что Ukraine International Airlines как сертифицированный перевозчик готова предоставлять услуги высокого качества на маршрутах airBaltic.