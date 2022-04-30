По мнению экономиста Банка Эстонии Таави Раудсаара, до сих пор цены на недвижимость росли очень быстро и нет оснований считать, что они начнут падать, пишет ERR.
Экономист: не стоит полагать, что цены на недвижимость начнут снижаться
Как отметил Раудсаар, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что со второй половины этого года мы просто увидим некоторое замедление этого быстрого роста цен: "В основном это связано с тем, что процентные ставки, скорее всего, начнут расти, а цены на недвижимость до сих пор росли так быстро, что число домохозяйств, которые могут позволить себе купить недвижимость, несколько сократилось".
По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, в ближайшее время падения цен не ожидается: "В краткосрочной перспективе я не вижу, что может быть какая-то корректировка цен в сторону понижения, но в долгосрочной перспективе я думаю, что если на самом деле цены продолжат быстро расти, а покупательная способность населения станет ухудшаться, то должна быть какая-то корректировка цен в сторону понижения".