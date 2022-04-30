Дело о шокирующем убийстве в Ида-Вирумаа: предварительное заседание пройдет 3 мая

Как уже ранее писал Rus.Postimees, Айво Волошина и Инге Пуллат обвиняются в убийстве с целью личной выгоды. Согласно обвинению, 2 ноября 2021 года они убили женщину, состоявшую с ними в родстве, с целью получить принадлежащую ей недвижимость. Согласно собранным доказательствам, это было хорошо продуманное деяние – заранее было выяснено, когда спутник жизни жертвы находился вне дома, а также были ли рядом с домом потерпевшей охранные устройства, которые позволили бы потом поймать преступников.