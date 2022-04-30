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Дело о шокирующем убийстве в Ида-Вирумаа: предварительное заседание пройдет 3 мая

rus.postimees.ee
Дело о шокирующем убийстве в Ида-Вирумаа: предварительное заседание пройдет 3 мая
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Хутор Анду-Папи.
Хутор Анду-Папи. Фото: Urmas Luik

В следующий вторник, 3 мая, Вируский уездный суд проведет предварительное заседание по делу об убийстве жительницы Вирумаа, совершенном, как считает прокуратура, с целью получения принадлежащей ей недвижимости, передает rus.err.ee.

Как уже ранее писал Rus.Postimees, Айво Волошина и Инге Пуллат обвиняются в убийстве с целью личной выгоды. Согласно обвинению, 2 ноября 2021 года они убили женщину, состоявшую с ними в родстве, с целью получить принадлежащую ей недвижимость. Согласно собранным доказательствам, это было хорошо продуманное деяние – заранее было выяснено, когда спутник жизни жертвы находился вне дома, а также были ли рядом с домом потерпевшей охранные устройства, которые позволили бы потом поймать преступников.

Обвиняемые также заранее распределили свои роли - пока Волошин убивал жертву, Пуллат дежурила во дворе. После совершения преступления в доме жертве был произведен обыск и с собой были унесены различные малоценные вещи, а также банковская карта жертвы и ПИН-код от нее.

Окружной прокурор Лийна Пикма, которая вела уголовное производство, сказала, что это было одно из самых тяжких убийств в Вирумаа за последние годы с точки зрения мотива совершения преступления. Подробнее читайте здесь

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