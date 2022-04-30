Экономист: сильный рост потребления, наблюдавшийся в начале года, должен замедлиться

В марте прошлого года рост объема розничных продаж был ниже обычного из-за коронавирусных ограничений, но влияние ограничений было относительно скромным, и без них рост в марте этого года все равно был бы приличным. Однако в ближайшие месяцы мы можем увидеть эффект базы, поскольку рост объема розничных продаж в прошлом году был исключительно сильным.

В этом году во многих европейских странах наблюдался значительный рост объемов розничных продаж. Хотя в первые два месяца года рост объема продаж предприятий розничной торговли Эстонии был ниже среднего по ЕС, по сравнению с допандемическим периодом в начале 2019 года рост объёма продаж предприятий розничной торговли Эстонии был значительно выше среднего по ЕС.

Чувство уверенности в необходимости совершения крупных покупок пока не ухудшилось

Последний раз чувство уверенности потребителей в Эстонии достигло пика в сентябре прошлого года. Тогда это произошло в основном за счёт притока денег на банковские счета людей из второй пенсионной ступени. Однако после этого чувство уверенности стало стремительно ослабевать, и в марте этого года оно снова упало до уровня середины двухлетней давности. Однако уверенность людей в том, что они совершат крупные покупки в ближайшие 12 месяцев, остаётся высокой. Начало войны также не ослабило эту уверенность.

Ухудшение чувства уверенности и снижение покупательской способности сдерживают рост потребления

Дальнейшее ухудшение чувства уверенности или сохранение его на низком уровне, а также снижение покупательной способности будут сдерживать рост потребления в этом году. Хотя в этом году ожидается значительный рост заработной платы, инфляция опережает его, что приводит к снижению реальной заработной платы, а вместе с ней и покупательной способности населения. В то же время с 2011 года чистая заработная плата растёт быстрее, чем цены, поэтому в совокупности покупательная способность среднестатистического работника за эти годы значительно повысилась. Например, несмотря на рекордно высокие цены на бензин, средняя заработная плата, как в номинальном, так и в скорректированном на инфляцию выражении, сейчас позволяет покупать больше бензина, чем десять лет назад, когда цены на бензин также были очень высокими.

Частные сбережения также выросли до исключительного уровня по сравнению с тенденцией роста до пандемии. С прошлого года остались неиспользованные деньги от второй пенсионной ступени, которые будут пополнены в этом году. Поэтому у людей в Эстонии есть резервы, а также отложенный спрос. Однако распределение вкладов очень неравномерно, и растут в основном крупные вклады.

Хотя почти 34 000 украинских военных беженцев составляют 2,6% населения Эстонии на конец апреля и их потребительская способность скромна, они вносят дополнительный вклад в розничную торговлю Эстонии и частное потребление в целом.

Восстановление числа иностранных туристов внесло бы значительный вклад в общий экономический рост Эстонии