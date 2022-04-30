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На Штромке состоится весенняя ярмарка

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На Штромке состоится весенняя ярмарка
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В следующее воскресенье, 8 мая в Пыхья-Таллинне в парке на Штромке состоится большая весенняя ярмарка.

«Приглашаем жителей Пыхья-Таллинна на традиционную весеннюю ярмарку. На месте будет около 80 торговцев, которые предложат свежую хуторскую продукцию, одежду, игрушки и многое другое. Также на ярмарке будут уличные кафе и аттракционы для детей», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Ярмарка пройдет с 10 до 16 часов.

Ярмарка к Ивановой ночи состоится в Пыхья-Таллинне 22 июня, летняя ярмарка 14 августа, осенняя ярмарка 9 октября и рождественская ярмарка 11 декабря.

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