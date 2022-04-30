На Штромке состоится весенняя ярмарка

«Приглашаем жителей Пыхья-Таллинна на традиционную весеннюю ярмарку. На месте будет около 80 торговцев, которые предложат свежую хуторскую продукцию, одежду, игрушки и многое другое. Также на ярмарке будут уличные кафе и аттракционы для детей», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Ярмарка пройдет с 10 до 16 часов.