Сб, 30.04.2022
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Фото ⟩ Пьяный водитель протаранил табло контроля скорости

rus.postimees.ee
Пьяный водитель протаранил табло контроля скорости
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Kenno Soo

В пятницу в половину восьмого вечера в деревне Хольстре в волости Вильянди произошло ДТП: пьяный мужчина выехал с дороги.

Водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением на повороте шоссе Вильянди – Рынгу, выехал с дороги и снес установленное на обочине табло, которое показывает скорость автомобилей, передает Sakala.

Прибывший на место полицейский патруль обнаружил, что мужчина, управлявший автомобилем, употреблял алкоголь.

В аварии никто не пострадал.

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