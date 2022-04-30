В пятницу в половину восьмого вечера в деревне Хольстре в волости Вильянди произошло ДТП: пьяный мужчина выехал с дороги.
Фото ⟩ Пьяный водитель протаранил табло контроля скорости
Пьяный водитель протаранил табло контроля скорости
Водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением на повороте шоссе Вильянди – Рынгу, выехал с дороги и снес установленное на обочине табло, которое показывает скорость автомобилей, передает Sakala.
Прибывший на место полицейский патруль обнаружил, что мужчина, управлявший автомобилем, употреблял алкоголь.
В аварии никто не пострадал.
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