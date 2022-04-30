В Финляндии внезапный сигнал тревоги напугал людей

Сирена связана с системой безопасности гидроэлектростанции Мерикоски, а сигнал подается за 30 секунд до сброса воды. Этой весной много воды скопилось из-за половодья, которое вызвано снежной зимой.

Звуковой сигнал предупреждает находящихся поблизости людей о предстоящей опасности. В пойме реки Оулуйоки ниже ГЭС находиться запрещено, однако любопытные иногда пытаются там сделать селфи.