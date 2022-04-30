В четверг поздно вечером, около 23 часов, над финским городом Оулу разнеслись звуки тревожной сирены. Она напугала жителей города, хотя сигнал подается достаточно регулярно, передает Yle.
В Финляндии внезапный сигнал тревоги напугал людей
В Финляндии внезапный сигнал тревоги напугал людей
Сирена связана с системой безопасности гидроэлектростанции Мерикоски, а сигнал подается за 30 секунд до сброса воды. Этой весной много воды скопилось из-за половодья, которое вызвано снежной зимой.
Звуковой сигнал предупреждает находящихся поблизости людей о предстоящей опасности. В пойме реки Оулуйоки ниже ГЭС находиться запрещено, однако любопытные иногда пытаются там сделать селфи.
Сигнал предупреждения ГЭС и общий сигнал об опасности отличаются: общий сигнал тревоги длится одну минуту и содержит повышающиеся и понижающиеся звуковые отрезки длиной в семь секунд.