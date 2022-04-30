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В Финляндии внезапный сигнал тревоги напугал людей

rus.postimees.ee
В Финляндии внезапный сигнал тревоги напугал людей
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Оулу. Фото иллюстративное.
Оулу. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В четверг поздно вечером, около 23 часов, над финским городом Оулу разнеслись звуки тревожной сирены. Она напугала жителей города, хотя сигнал подается достаточно регулярно, передает Yle.

Сирена связана с системой безопасности гидроэлектростанции Мерикоски, а сигнал подается за 30 секунд до сброса воды. Этой весной много воды скопилось из-за половодья, которое вызвано снежной зимой.

Звуковой сигнал предупреждает находящихся поблизости людей о предстоящей опасности. В пойме реки Оулуйоки ниже ГЭС находиться запрещено, однако любопытные иногда пытаются там сделать селфи.

Сигнал предупреждения ГЭС и общий сигнал об опасности отличаются: общий сигнал тревоги длится одну минуту и содержит повышающиеся и понижающиеся звуковые отрезки длиной в семь секунд.

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