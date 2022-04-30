Британский министр: не удивлюсь, если Путин объявит 9 мая массовую мобилизацию

По его словам, Путин может отказаться от термина "специальная операция" и объявить о полномасштабной войне - но не против Украины, а против "мирового нацизма" и НАТО.

"Я не удивлюсь, хотя у меня нет информации об этом, если Путин собирается объявить 9 мая, что сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию россиян",

- сказал Уоллес.

Министр отметил, что у него нет конкретной информации на этот счет, и прогноз сделан, принимая во внимание сказанное Путиным в прошлых комментариях.

"Я думаю, он попытается отказаться от своей "спецоперации". Он подготовил почву к тому, чтобы сказать: смотрите, сейчас идет война против нацистов и мне нужно больше людей, больше пушечного мяса", - сказал Уоллес.