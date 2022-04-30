"За один день мы потеряли все": как в РФ зреет конфликт элит против Путина

Спустя два месяца, прошедшие с момента вторжения России в Украину, молчание - и даже молчаливое согласие - российской элиты начало разрушаться.

Линии водораздела между фракциями российской экономической элиты становятся все более заметными, и некоторые из магнатов - особенно те, кто сделал свои состояния до прихода к власти президента Владимира Путина - начали говорить.

Для многих ключевым фактором стали их собственные проблемы. Радикальные санкции, введенные Западом, опустили на российскую экономику новый железный занавес, попутно заморозив десятки миллиардов долларов многих бизнесменов.

Как сказал один бизнесмен, которого вместе со многими другими богатейшими людьми страны вызвали на встречу с Путиным в день вторжения: "За один день они разрушили то, что строилось годами. Это катастрофа".

Как минимум четыре олигарха, добившиеся успеха в более либеральную эпоху правления Ельцина, покинули Россию. Как минимум четыре высокопоставленных чиновника подали в отставку со своих постов и покинули страну, самым высокопоставленным среди которых является Анатолий Чубайс, спецпредставитель Кремля по устойчивому развитию и царь приватизации ельцинской эпохи.

В интервью несколько российских миллиардеров, высокопоставленных банкиров, высокопоставленных чиновников – действующих и бывших - на условиях анонимности из страха расплаты рассказали, как все они были шокированы всё большей изоляцией Путина и чувствовали себя бессильными повлиять на него, потому что в его внутреннем круге доминирует горстка бескомпромиссных сотрудников службы безопасности.

Высказываемые публично жалобы в основном сосредоточены на экономическом ответе правительства на санкции Запада. Прямо Путина никто не критиковал.

Владимир Лисин, сталелитейный магнат, сделавший состояние в годы правления Ельцина, раскритиковал выдвинутое Думой предложение противодействовать санкциям, заставив иностранных покупателей платить в рублях за ряд товаров помимо газа. В интервью московской газете он сказал, что эта мера рискует подорвать экспортные рынки, за которые Россия "боролась десятилетиями", предупредив, что "переход на расчеты в рублях приведет лишь к тому, что нас выкинут с международных рынков".

Владимир Потанин, владелец металлургического комбината "Норильский никель", один из архитекторов российской приватизации 90-х, предупредил, что предложения о конфискации активов иностранных компаний, покинувших Россию после войны, подорвут доверие инвесторов и отбросят страну к революционному 1917-му году.

Олег Дерипаска, алюминиевый магнат, который также сколотил первоначальное состояние в эпоху Ельцина, пошел дальше всех, назвав войну в Украине "безумием", но сосредоточился на экономических последствиях вторжения. Он предсказал, что экономический кризис, вызванный санкциями, будет в три раза хуже, чем финансовый кризис 1998 года, который потряс российскую экономику. Дерипаска бросил перчатку путинскому режиму, заявив, что его политика государственного капитализма за последние 14 лет "не привела ни к экономическому росту, ни к росту доходов населения".