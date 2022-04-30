Государственный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне A1

Геополитические риски возросли в связи с вторжением России в Украину, но их воздействие снижают присутствие НАТО и гарантии безопасности. По сообщению агентства, Эстония также добилась успехов в обеспечении энергетической безопасности. По оценке Moody’s, экономика и государственная финансовая политика Эстонии могут сопротивляться влиянию войны. Стабильная перспектива рейтинга выражает ожидания агентства, что влияние войны на экономику Эстонии останется ограниченным и что Эстония снизит связанные с энергетикой риски. Агентство также отметило, что фискальные показатели Эстонии значительно сильнее, чем у других стран с рейтингом A1.

По сравнению с началом войны агентство понизило перспективы экономического роста Эстонии, но, тем не менее, прогнозирует, что в этом году ВВП вырастет на 0,6 процента, а в следующем на 2,1 процента. Непосредственное экономическое воздействие вторжения значительно слабее, чем у пандемии коронавируса, в результате которой экономика Эстонии в 2020 году упала на 3 процента.

Хотя экспорт из Эстонии в Россию и Беларусь сокращается резко и необратимо, это не окажет значительного влияния, поскольку около половины этих грузоперевозок составляет реэкспорт. Кроме того, экономика Эстонии показала, что способна хорошо справляться с внешними шоками, например, с санкциями против России в 2014 году, пандемией коронавируса и глобальным финансовым кризисом.

По оценке агентства, рейтинг позволил бы повысить курс экономической структуры Эстонии на услуги с высокой добавленной ценностью. Благоприятным для рейтинга было бы такое разрешение войны России с Украиной, при котором геополитическое напряжение и нестабильность устойчиво сократились. Также повышению рейтинга способствовало бы постепенное сокращение государственного долга до допандемийного уровня.