После требований России о нерасширении НАТО на восток в конце прошлого года президент Финляндии, по его собственному признанию, осознал, что российские власти видят Финляндию как входящую в сферу их интересов, пишет Yle.
Президент Ниинистё: Россия не видит Финляндию такой, как она заявляла
Президент Саули Ниинистё в интервью изданию Ilta-Sanomat рассказал, что его видение политики безопасности Финляндии перевернулось в начале декабря прошлого года. Тогда Россия в ультимативной форме потребовала гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.
По словам Ниинистё, это требование касалось, в том числе и Финляндии со Швецией.
«Декабрьские требования России свидетельствовали о том, что Россия не видит нас такими, как она заявляла, то есть нейтральными в военном плане и суверенными хранителями безопасности. Вместо этого она видит нас входящими в сферу ее интересов или территорией, где у других не должно быть никаких дел», – сказал президент.
По мнению Ниинистё, основа для той роли, которую Россия сама отвела Финляндии и Швеции, рухнула, когда она начала предъявлять претензии, ограничивающие свободу выбора этих стран.
Глава государства также в интервью пообещал высказать свое отношение к вопросу вступления в НАТО 12 мая. В то же время он заключил, что на данным момент кажется, что Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу.