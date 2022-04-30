Президент Ниинистё: Россия не видит Финляндию такой, как она заявляла

Президент Саули Ниинистё в интервью изданию Ilta-Sanomat рассказал, что его видение политики безопасности Финляндии перевернулось в начале декабря прошлого года. Тогда Россия в ультимативной форме потребовала гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

По словам Ниинистё, это требование касалось, в том числе и Финляндии со Швецией.

«Декабрьские требования России свидетельствовали о том, что Россия не видит нас такими, как она заявляла, то есть нейтральными в военном плане и суверенными хранителями безопасности. Вместо этого она видит нас входящими в сферу ее интересов или территорией, где у других не должно быть никаких дел», – сказал президент.

По мнению Ниинистё, основа для той роли, которую Россия сама отвела Финляндии и Швеции, рухнула, когда она начала предъявлять претензии, ограничивающие свободу выбора этих стран.